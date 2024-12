¿Llegará a una Selección? Pep Guardiola revela su futuro como DT

El entrenador español Pep Guardiola ha dejado claro cómo se visualiza tras su etapa en el Manchester City.

En una entrevista para el podcast Desmontadito, el técnico catalán afirmó que, de dejar a los citizens, no buscaría dirigir a otro club, aunque sí consideraría asumir el reto de una Selección Nacional.

“No voy a entrenar a otro equipo. No hablo del futuro a largo plazo, pero lo que no voy a hacer es dejar el Manchester City, irme a otro país y hacer lo mismo que ahora”, señaló Guardiola, dejando entrever que su motivación para seguir en los banquillos no pasa por repetir experiencias similares.

El técnico, de 53 años, explicó que el proceso de empezar de nuevo en otro equipo no lo entusiasma, pero dejó abierta la posibilidad de dirigir a una selección:

“No tendría energías… La idea de empezar en otro sitio, todo el proceso de entrenamiento y demás… ¡No, no, no! Quizás en una Selección Nacional, pero eso es diferente”, comentó.

Guardiola también reflexionó sobre su eventual retiro del futbol, admitiendo que ha atravesado momentos complicados que lo han llevado a considerar dar un paso al costado. Incluso, habló sobre su plan personal para el futuro:

“Quiero dejarlo e ir a jugar al golf, pero no puedo. Llegará un momento en el que sienta que ya es suficiente y entonces pararé definitivamente”, concluyó.

