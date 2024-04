Luis Enrique bromea sobre el tema Mbappé en conferencia de prensa: "Te has cargado un récord"

El PSG está que no cree en nadie, ha llegado a las semifinales de la UEFA Champions League, está cerca de coronarse en la Ligue One y todo en el primer año luego de las salidas de Neymar y Lionel Messi, además de ser (probablemente) el último de Mbappé en el cuadro dirigido por Luis Enrique.

En la previa al partido del campeonato francés, donde se enfrentarán al Lorient, el técnico español bromeó con un reportero que, justo antes de concluir la conferencia, fue el único en preguntar acerca del futuro del delantero galo, lo que provocó una burla de Luis Enrique.

"Te acabas de cargar un récord, esta era la primera rueda de prensa en la que no me preguntaban por Mbappé. Como te has cargado ese récord, no puedo responderte", contestó el exentrenador del FC Barcelona.

La última respuesta de Luis Enrique sobre Mbappé: "Te acabas de cargar un récord..." #Golazo pic.twitter.com/IfVP4EmRDy — El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) April 23, 2024

Además de esto, Luis Enrique habló sobre la posibilidad de ganar el triplete, entendiendo que siguen vivos en la Copa, son líderes de la Ligue One y jugarán las semifinales de la UEFA Champions League ante Borussia Dortmund.

"Si ganamos los cuatro trofeos -con la Liga de Campeones que ningún club francés ha ganado hasta ahora-, habremos hecho historia de nuestro club, de nuestra ciudad y de nuestro país (...). Es un camino largo y sinuoso", finalizó.

