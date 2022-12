Luis Enrique tras salir de la Selección de España: 'Quiero entrenar en un club'

Ya tiene pensado lo que quiere hacer. Luis Enrique dejó de ser el entrenador de la Selección Española tras fracasar en los Octavos de Final de Qatar 2022 ante Marruecos, y a tan solo pocos días, el entrenador español ya tiene pensado sobre su futuro, donde se ve dirigiendo a un equipo.

“Soy libre para poder decidir lo que quiera. Quiero entrenar, me veo con las ganas de agarrar un club y poder desarrollar con mayor finura y precisión lo que no he podido en la selección. Se acaba esta etapa y seguramente esperaré la próxima temporada. Te puedo anunciar que esta mañana me han anunciado una inscripción para una carrera de BTT que me voy con mi hermano”, expresó Enrique en plática con Ibai Llanos.

Sobre su adiós a La Roja, Luis Enrique señaló que es la primera vez que no le renuevan el contrato, pero que “prefiero que sea así, si ya no hay confianza y el pensamiento de que no eres la persona adecuada pues encantado de seguir adelante”.

El exDT de Barcelona, contó cómo vivió los penaltis ante Marruecos, donde, como se observó en las imágenes, supo controlar los nervios de los tiros desde el manchón, mismos que llevaron a España al fracaso y a despedirse de Qatar 2022.

“Hice poco lo mismo que en el europeo, se ponen todos los jugadores de pie mirando los penaltis y yo sentado en el banquillo mirando el marcador. Soy una persona inquiera, pero muy tranquilo, hemos llegado a los penaltis, no hemos sido mejores en 120 minutos que Marruecos, hay que acetar el resultado. Es un buen aprendizaje para los niños. Hay gente que no sabe ni ganar, nosotros demostramos que supimos perder”.

Finalmente, Luis Enrique narró sus últimos días, donde han sido intranquilos. “Han sido intensos, acabé la etapa en la selección y ahora se abren infinadad de posibilidades y es momento de descansar, con tiempo libre y contento”, mientras que contó sobre su experiencia en las transmisiones. “Echarlo de menos no, pero me ha sorprendo el tener contacto directo con la gente, las inquietudes que tenían, me han encantado”.

