Manchester City cerca de concretar el fichaje de Omar Marmoush, procedente del Eintracht Frankfurt

Esta semana, cuando faltarán 18 días para el cierre del mercado invernal, el Manchester City podría estar cerrando la inclusión de un nuevo delantero para lo que resta de la temporada 2024-2025 y por muchos años más.

De acuerdo a información de Fabrizio Romano, el cuadro celeste de Manchester ya tiene preparada la oferta inicial para hacerse de los servicios del atacante egipcio Omar Marmoush, que estaría llegando procedente del Eintracht Frankfurt.

🚨🔵 Manchester City are expected to complete Omar Marmoush deal this week.



City will submit their official bid for Omar Marmoush this week, it’s already been prepared.



Add-ons will be part of the structure, formal talks to follow to seal the deal with Eintracht. ⏳🇪🇬 pic.twitter.com/xYwo1N8EzU

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 13, 2025