Manchester City: Humilló al Manchester United con tripletes de Haaland y Foden

Erling Haaland y Phil Foden anotaron tripletas el domingo cuando Erik ten Hag fue humillado en su primer derbi de Manchester.

El Manchester City derrotó a su rival Manchester United 6-3 en el Etihad y se acercó a un punto del líder de la Premier League, el Arsenal.

Fue el tercer 'hat-trick' de Haaland en la temporada, y el tercero en partidos de liga consecutivos en casa.

Ten Hag se convierte en el sexto entrenador del United desde el retiro de Alex Ferguson en perder su primer derbi, pero tuvo una derrota más dura que David Moyes o Ralf Rangnick, quienes perdieron por márgenes de 4-1.

El holandés llegó al partido después de haber sido nombrado entrenador del mes en la Premier League, pero las celebraciones duraron poco después de una tarde traumática para el United en el encuentro con mayor puntuación de la historia entre estos equipos.

Fue un caso de limitación de daños en el intervalo de medio tiempo después de que City corriera a una ventaja de 4-0 en una exhibición absolutamente dominante.

El equipo de Pep Guardiola controlaba el 62 por ciento de la posesión al medio tiempo y se adelantaba a los ocho minutos por mediación de Foden.

United ya había sobrevivido a una pelea de boca de gol en los primeros momentos como advertencia de lo que estaba por venir.

Haaland anotó dos veces en el espacio de tres minutos más tarde en la mitad, y luego preparó a Foden para el segundo del mediocampista justo antes del medio tiempo.

Aparecieron varios asientos vacíos en la sección de visitantes de la multitud, y muchos fanáticos del United no se presentaron en la segunda mitad.

Los que se quedaron fueron testigos de cómo Antony del United marcó un maravilloso gol desde la distancia después de 56 minutos.

Pero City pronto volvió a dominar, con Haaland completando su triplete y luego preparando a Foden para que hiciera lo mismo.

El suplente, Anthony Martial, marcó dos goles en los últimos 10 minutos -el segundo desde el punto de penalti-, pero la humillación había sido total mucho antes.

Guardiola elogió la última actuación de Haaland.

“Por supuesto, la calidad que tenemos junto a él lo ayuda a marcar goles. Pero lo que ha hecho, no se lo enseñé ni una sola vez”, dijo Guardiola.

“Cuando la pelota es correcta y ataca el área, cómo se mueve detrás del defensa central lejos de la acción, tiene un instinto increíble de que la pelota llegará allí y viene de su mamá y papá. Nació con eso”.

Ten Hag fue muy crítico con sus jugadores, acusándolos de falta de valentía.

“Falta de fe. He visto algunos aspectos destacados: era obvio que no estamos defendiendo con el pie delantero. Los dejamos jugar”, dijo Ten Hag. “En posesión no fuimos lo suficientemente valientes, cometimos errores tácticos, decisiones, errores y luego te golpean”.

Cristiano Ronaldo fue un suplente no utilizado, y Ten Hag dijo que el grande de Portugal no merecía pasar por la humillación de sufrir tal derrota.

“No lo traería por respeto a Cristiano, por su gran trayectoria”, dijo.

