Manchester United cae en casa ante Brighton y se hunde más en Premier League

El empate ante Liverpool en Premier League y la victoria frente a Arsenal en la FA Cup parecen simples espejismos para Manchester United, que este domingo mostró su peor versión de nuevo y cayó en casa ante Brighton.

En 14 partidos con Ruben Amorim, la mejora ha sido casi imperceptible para los Red Devils. Sin delanteros letales, sin creadores en medio campo y con una zaga a la que en cada llegada le generan peligro, el máximo ganador de la liga inglesa está más cerca de zona de descenso que de clasificar a competencias de UEFA.

Minteh adelantó a las Gaviotas a los cuatro minutos de juego | AP

Con la derrota 1-3 en casa, Manchester United se quedó estancado en el sitio 13 con 26 puntos, diez más que Wolverhampton (17) e Ipswich (18) ambos con un partido menos. En contraste, once unidades y ocho posiciones lo separan de Chelsea, por ahora clasificado a Europa League.

Más cerca de los Blues está Brighton, con 34 puntos en el noveno sitio, que no necesitó ser espectacular para quedarse con los tres puntos en Old Trafford. Las Gaviotas solo aprovecharon las fallas del rival para llegar a siete juegos sin derrota en todas las competencias.

Bruno hizo el tanto del descuento desde los once pasos | AP

Yankuba Minteh abrió el marcador apenas a los cuatro minutos de juego, pero los locales se fueron al descanso con el empate gracias a un penal convertido por Bruno Fernandes. No obstante, para la segunda mitad los de Amorim desaparecieron en el campo.

Tres goles en total recibió Manchester United en el complementos, pero el primero (55') no subió al marcador luego de que se anuló por una aparente falta tras la revisión en el VAR. Poca ayuda, pues cinco más tarde Kaoru Mitoma recuperó la ventaja de los visitantes.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 GOAL | Manchester United 0-1 Brighton | Yankuba Minteh YANKUBA MINTEH OPENS THE SCORING FOR BRIGHTON !!!!!!!!!!! pic.twitter.com/Xd5AbUo0PJ

El japonés aprovechó la marca endeble de los defensas y que André Onana para rematar un servicio largo de Minteh a espalda de la zaga y a segundo poste. Y a diferencia del primer tanto de juego, la respuesta de los Devils nunca llegó.

Onana trató de cortar un centro de Yasin Ayari, pero no pudo controlar el esférico y lo dejó a los pies de Georginio Rutter, que no desaprovechó para sentenciar el encuentro al 75'. Las Gaviotas regresarán a casa para recibir a Everton el próximo sábado 25 de enero.

Las Gaviotas fueron superiores en Old Trafford | AP

Mientras que el United tendrá que dar vuelta a la página pronto, pues el próximo jueves 23 recibe a Rangers en la Europa League, torneo en el que deberá poner su energía, ya que la Premier League luce más que perdida.

🚨🚨GOAL: GEORGINIO RUTTER MAKES IT THREE FOR BRIGHTON !!!!!! 👀



Manchester United 1-3 Brighton pic.twitter.com/nKcOwNHZDH

— Goal Ultraverse (@goalultraverse) January 19, 2025