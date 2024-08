Manuel Neuer anuncia su retiro de la Selección Alemana

El histórico portero, Manuel Neuer, anunció su retiro de la Selección Alemana tras más de 15 años defendiendo el arco teutón.

A través de redes sociales, el arquero del Bayern Munich dio a conocer que, pese a sentirse bien físicamente de cara al Mundial 2026, tomó la decisión tras haber discutido el tema con su entorno cercano.

"Después de más de 15 años y 124 partidos nacionales, hoy termina mi carrera en la Selección Alemana de futbol. Cualquiera que me conozca sabe que no tomé esta decisión a la ligera. Me siento muy bien físicamente y por supuesto, el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México también me ilusionaba. Y, sin embargo, después de muchas discusiones intensas y largas con mi familia y amigos, he decidido que ahora es el momento adecuado para cerrar mi capítulo en el equipo nacional", escribió.

Asimismo, Neuer agradeció a todas las personas que lo han apoyado a lo largo de esta larga etapa como seleccionado.

"Muchas gracias a todo el personal, supervisores, entrenadores y también a los compañeros jugadores que me han apoyado desde mi debut en la selección nacional el 02 de junio de 2009. ¡Y quiero agradecerles especialmente, queridos fans, por apoyarme todos estos años! Me encantó usar la camiseta de la selección nacional", agregó.

Manuel Neuer disputó un total de 124 partidos con la camiseta del combinado alemán, participando en todo tipo de torneos como Mundiales, Eurocopas, Nations Leagues y Copas Confederaciones. Además, fue clave para la obtención de la Copa del Mundo en Brasil 2014.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: Santiago Giménez se devaluó: Se cotizaba en 50 millones de euros y ahora en 40