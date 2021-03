Maradona: Diego fue alejado de su entorno familiar en sus últimos días; revelan chats

A tres meses de la partida de D10S a la gloria eterna, continúan revelándose diferentes pruebas de cómo se vivieron los últimos días de Diego Armando Maradona.

Luego de que el portal informativo, Infobae publicó una serie de audios y mensajes privados que se enviaron Matías Morla, abogado de Maradona, su cuñado y Nicolás Taffarel, kinesiólogo del Pelusa, quedó en evidencia cómo evitaban que el argentino saliera de su 'círculo médico', dejando de lado a sus familiares.

"Por favor, para, que no se lo lleven ellas a su casa. Fundamental. Que mínimo sea el miércoles o el viernes para que pueda conseguir la casa. No pasa por eso, pasa que Gianinna no se lo lleve.

"Te tenés que encargar de eso. Si se va a lo de Gianinna, lo perdemos. Porque de esto depende el trabajo de todos. De mí dependen el trabajo de muchas personas. Tranquilo que si logro zafar de ésta, hay plata para todos", se puede leer en un chat que integraban los implicados, donde también estaba Leopoldo Luque, neurocirujano que operó a Maradona de un hematoma subdural el 3 de noviembre de 2020.

Cabe señalar que dentro de las charlas virtuales, se demuestra cómo Diego poco a poco fue alejado de sus amigos y familiares.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: BARCELONA: PEP GUARDIOLA ASEGURÓ QUE ERIC GARCÍA SERÁ CULÉ LA PRÓXIMA TEMPORADA