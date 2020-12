Maradona Jr: 'Deberían retirar el '10' en los equipos en donde jugó mi padre, incluido el Barça'

Diego Armando Maradona Sinagra, hijo del astro argentino con Cristina Sinagra, reconoció que ve como buen homenaje el hecho de retirar el número de su padre en los equipos que jugó: Argentinos Jrs, Boca Juniors, Napoli, Sevilla, Newell`s y Barcelona, club en el que actualmente el '10' pertenece al mismísimo Lionel Messi.

"En los equipos donde jugó, creo que sí, incluido el Barça. No me cabe ninguna duda. Pero todo eso es secundario. Estoy enfocado sólo en pasar este duelo tan difícíl. Ojalá pase rápido, o no... Ni sé lo que quiero que pase", indicó Maradona Jr.

Sin embargo, su opinión no es para arremeter en contra del actual '10' culé, Leo Messi, si no todo lo contrario; el Diego napolitano se dijo emotivo después de ver el homenaje que este le hiciera a su padre el fin de semana pasado portando la playera de su padre en una celebración de gol.

"Me gustó mucho, me emocionó mucho. Han sido días muy emotivos. Lo de Leo fue especial, muy lindo. Me llegó mucho, me hizo llorar. También el del Napoli; el triunfo de Gimnasia; lo que pasó en Boca, donde estaba Dalma... Fueron emotivos muchos", apuntó el entrenador.

