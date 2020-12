Champions League: Juventus goleó al Dinamo de Kiev y buscará el liderato ante el Barça

Lluvia de goles en Turín. La Juventus, no tuvo piedad del Dinamo de Kiev y le repitió la dosis al golearlo 3-0.

Al conjunto bianconeri solo le resta enfrentar al Barcelona, en lo que será únicamente un partido de trámite, pues ambas escuadras están ya clasificadas a la fase de eliminatorias de la Champions League.

La anotación con la que Cristiano Ronaldo colaboró para la victoria de la escuadra de Turín, le ha valido romper el nuevo récord, pues alcanzó los 750 goles en su carrera, los cuales están divididos así: 450 en Real Madrid, 118 en Manchester United, 102 con la Selección de Portugal, 75 con la Juventus y 5 en Sporting Lisboa

La lógica se impuso en este encuentro, pues la Vecchia Signora, fue ampliamente superior y desde el primer minuto se fueron al frente para intentar pegar primero, y, tras varios avisos de Cristiano Ronaldo y Federico Chiesa, la Juve abrió el marcador al minuto 21’, gracias a un cabezazo del italiano.

El Dinamo no se quedó de brazos cruzados y antes del cierre del primer tiempo tuvo un par de aproximaciones, mismas que no pudieron capitalizar; sin embargo, en el complemento, los dirigidos por Andrea Pirlo, no perdonaron y ampliaron la ventaja Al 57', en el que es quizá, uno de los goles más fáciles en la carrera de Cristiano Ronaldo, quien sólo aprovechó una serie de rebotes en el área y solo tuvo que empujar el esférico con el arco abierto.

Tan solo unos minutos después, al 66’, Álvaro Morata aportó su granito de arena la causa y se sumó a la lista de goleadores, con un potente derechazo dentro del área y puso el 3-0 definitivo.

La Juventus y el Barcelona disputaran el liderato del Grupo G cuando se enfrenten en el Nou Camp en la sexta y última fecha de la fase de grupos, encuentro programado para el próximo 8 de diciembre. Los culés tienen ventaja de tres puntos sobre los italianos, además del resultado directo de la primera vuelta.

