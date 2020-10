Marco Asensio: "Pude jugar en el Barcelona"

Marco Asensio recordó que pudo fichar por el Barcelona, que mostró interés en él cuando comenzó a despuntar en el Mallorca, pero aseguró que el trato espectacular que recibió, junto a su familia, del Real Madrid y la intervención del tenista Rafael Nadal fueron decisivas en su llegada al club blanco.

"Pude jugar en el Barcelona y en otros grandes clubes. Siempre hay equipos interesados que preguntan por tu situación, pero cuando fiché por el Real Madrid fue todo muy rápido. Mostraron un interés increíble y el trato fue espectacular para mí y para mi familia. Me hizo decidirme. Cuando se te presenta esa oportunidad es imposible decir que no", aseguró en una entrevista en 'Post United'.

Asensio reveló cómo Rafa Nadal habló con su tío Miguel Ángel para que jugara en el Real Madrid: "A Rafa le gusta mucho el futbol y sobre todo el Madrid. Su tío estaba en la dirección deportiva del Mallorca, trataba mi fichaje con algún club y se ve que llamó y dijo que había un chaval muy bueno que tenía que jugar en el Madrid".

Enfocando el presente, Asensio reconoció que cuida más, tras la grave lesión que le tuvo once meses alejado de los terrenos de juego, detalles de los entrenamientos y la preparación diaria. Y asume el reto de dar el salto de nivel en un año con más responsabilidades.

"Siempre he tenido la confianza de Zidane. Ahora hay que demostrarlo en el campo y es mi intención porque estoy muy ilusionado", dijo. "Llevo bien la presión, estoy con muchas ganas este año tras el pasado complicado con la lesión. Cuando estás lesionado te das cuenta de que no valoras cuando estás bien. He trabajado mucho para que este año sea bueno para mí", añadió.

Sobre las críticas al Real Madrid tras dos derrotas consecutivas, Asensio defendió el nivel de los jugadores del equipo blanco.

"Se ha hablado mucho del tema fichajes, pero creo que tenemos una gran plantilla, de las mejores del mundo, con mucho fondo de armario. Todos podemos jugar y con este calendario tan apretado, que jugamos cada tres días, es importante que todos estemos enchufados", afirmó.

