Marcus Rashford deja entrever su posible salida del Manchester United

Días después de ser descartado para el derbi ante el Manchester City por decisión del entrenador Rubén Amorim, Marcus Rashford ha abierto la puerta a un posible cambio de aires.

En una entrevista con el periodista Henry Winter, el delantero del Manchester United admitió que se encuentra preparado para afrontar “un nuevo desafío”.

“Para mí, personalmente, creo que estoy listo para un nuevo desafío y los próximos pasos. Cuando me vaya, no habrá resentimientos. No habrá ningún comentario negativo de mi parte sobre el Manchester United. Así soy como persona. Si sé que una situación ya es mala, no voy a empeorarla. He visto cómo otros jugadores se han ido en el pasado y no quiero ser esa persona. Cuando me vaya haré una declaración y será por mi parte”, expresó Rashford con sinceridad, en medio de los crecientes rumores sobre su futuro.

Sobre su ausencia en el derbi

La decisión de dejar fuera a Rashford y a Alejandro Garnacho en el partido contra el City generó especulaciones.

“Es desalentador quedarse fuera de un derbi, pero ha sucedido, ganamos el partido, así que sigamos adelante. Es decepcionante, pero también soy una persona que, a medida que me hago mayor, puedo lidiar con los reveses. ¿Qué voy a hacer al respecto? Sentarme allí y llorar por ello… O hacerlo lo mejor que pueda la próxima vez que esté disponible”.

Compromiso eterno con el United

A pesar de las palabras que sugieren un posible adiós, Rashford dejó claro que su vínculo emocional con el club será para siempre:

“¿Siempre seré aficionado del United? ¡Sí! Al 100 porciento. Al 100 porciento”, afirmó.

