Mascherano: 'Bayern Munich no es tan favorito como se dice'

Javier Mascherano, actual jugador de Estudiantes de la Plata y exjugador del Barcelona, consideró "que el Bayern Munich no es tan favorito como se dice" en el encuentro de Cuartos de Final de la Champions League que este viernes enfrentarán en el Estadio Da Luz.

"El Bayern tiene un muy buen equipo y físicamente sus jugadores son muy potentes, pero a un partido puede pasar cualquier cosa y estoy convencido que el Barcelona estará a la altura", dijo en una entrevista en el diario 'Ara'.

Según Mascherano, "el Barcelona necesitará controlar el partido porque siempre le ha costado defender cerca de su área. A partir del control del juego aparecen las individualidades y todo empieza a fluir".

Además, opinó que "Messi es el principal argumento del Barcelona y de cualquier equipo en el que juegue. Sabe que está a tan solo dos partidos de poder jugar una final de la Champions. El día del Napoli lo vi con ganas y con capacidad de contagiarlas a los compañeros".

Preguntado por si el Barcelona ha dejado de construirse con el juego de posición que le llevó a la gloria cuando él formaba parte del equipo, el jugador de Estudiantes respondió que "con jugadores como Messi, Busquets o Piqué es normal que haya momentos en que el Barcelona practique el juego de posición, pero ahora mismo este no es su modelo central".

Y no se quiso mojar demasiado respecto a si el también argentino Lautaro Martínez puede ser un buen recambio para Luis Suárez en la punta del ataque: "no sé si es el relevo perfecto de Luis Suárez. Sí que sé que es un muy buen jugador y que en la selección es muy compatible con Messi. Pero no sé si es el relevo de Suárez ni tampoco si Suárez necesita un relevo".

