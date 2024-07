Mbappé tras eliminación de Francia: 'Mi Eurocopa fue un fracaso'

Kylian Mbappé habló tras la eliminación de Francia de la Eurocopa 2024 y reconoció que no mostró su mejor nivel durante el torneo, incluso, calificó su participación como un "fracaso".

El astro francés fue duro consigo mismo y dijo que su rendimiento "no fue bueno", por lo que contó que ahora se irá de vacaciones para retomar energías y comenzar un nuevo capítulo en su carrera, ahora como jugador del Real Madrid.

"En el futbol eres bueno o no eres bueno. Yo no fui bueno. Mi Euro ha sido un fracaso. Quería ser campeón europeo. Ahora me iré de vacaciones, voy a descansar, me hará mucho bien, después me prepararé para iniciar una nueva vida. Hay mucho por hacer", dijo en zona mixta tras la derrota.

Mbappé, lejos de los números a lo que acostumbra, solo contabilizó un gol y una asistencia a lo largo del certamen.

Cabe recordar que sufrió una fractura de nariz en el primer partido de la Fase de Grupos que lo obligó a perderse un compromiso y jugar un par más con una máscara protectora.

