Gakpo no solo se preocupa de Bellingham en la Semifinal: 'Inglaterra tiene más jugadores'

El delantero neerlandés Cody Gakpo elogió a Jude Bellingham, mediocampista británico, durante una rueda de prensa este lunes. En la antesala de las Semifinales de la Eurocopa, Gakpo destacó que Bellingham “es un jugador de clase mundial” y añadió que Inglaterra cuenta con varios futbolistas capaces de complicar a su selección.

Gakpo, una de las figuras más sobresalientes del equipo dirigido por Ronald Koeman con tres goles en el torneo, enfrentará el desafío de llevar a los Países Bajos a su primera final de la Eurocopa desde la victoria en Alemania 1988. Durante su análisis del conjunto inglés, Gakpo subrayó la peligrosidad de Bellingham.

“Está haciendo una muy buena temporada. Es un jugador de clase mundial. En el otro partido marcó un gol fantástico (frente a Eslovaquia en Octavos de Final). Es un jugador con el que tenemos que tener cuidado, pero hay más. Ellos tienen un muy buen equipo con muy buenos jugadores, pero nosotros también. Será un buen partido”, afirmó el atacante del Liverpool.

Cuando se le preguntó sobre un posible enfrentamiento contra España en la final, Gakpo prefirió concentrarse en el próximo duelo contra Inglaterra, sin pensar aún en el título.

“Sí, ha sido un buen equipo. Es muy difícil jugar contra ellos. Tienen muy buenos jugadores, pero no estamos pensando en la Final. Solo pensamos en Inglaterra, que también tiene buenos futbolistas y solo pensamos en ese partido”, comentó.

Gakpo también mencionó la necesidad de que la ‘Oranje’ mejore su desempeño para seguir avanzando en el torneo. Además, consideró la posibilidad de llegar a los penaltis contra Inglaterra, destacando la calidad de los jugadores británicos en esa situación, como se vio en su victoria sobre Suiza en los Cuartos de Final.

“Si ves a los jugadores que los lanzaron… Son de mucha calidad y también lo hacen muy bien con su club. Me impresionó pero no me sorprendió. Pero esperemos que, si se llega a los penaltis, ganemos”, concluyó Gakpo.

