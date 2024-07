Desde Alemania comparan la mano de Cucurella con la de Maradona

El partido de Cuartos de Final de la Euro 2024 entre España y Alemania, que concluyó el pasado viernes con una victoria de 2-1 para La Roja, sigue siendo un tema candente en Alemania.

El diario Bild, el más leído del país, dedicó su edición del lunes a analizar el polémico incidente que involucró al defensor español Marc Cucurella.

En el minuto 106 de la prórroga, una mano involuntaria de Cucurella en el área capturó la atención del público alemán. El partido se decidió con un gol de cabeza de Mikel Merino en el minuto 119, pero Bild no perdió tiempo en bautizar el incidente como “la mano del peludo”.

“En los Cuartos de Final de 1986, Diego Maradona anotó un gol con la mano contra Inglaterra y lo llamó ‘la mano de Dios’. 38 años después, tenemos ‘la mano del peludo’”, señaló el Bild, haciendo referencia al característico cabello rizado y abundante del jugador español.

El periódico alemán revivió la escena en sus páginas y publicó una entrevista exclusiva con Cucurella, en la que se le preguntó si, en su opinión, su mano debía haber sido sancionada.

“Yo soy un jugador de futbol, no me entrometo en esas valoraciones. Pero cuando un árbitro dice que no es mano, lo respeto. Porque son los árbitros los que deben tomar esas decisiones. Si los árbitros dicen que no fue mano lo digo yo también”, respondió Cucurella al Bild.

El jugador añadió: “Comprendo que es una situación que genera dudas. Todos estamos cansados de ver situaciones en las que se pita o no se pita cuando un balón golpea una mano. Al final, sin embargo, no creo que se hablara de la escena si Alemania hubiera ganado”.

El Bild especuló si “la mano del peludo” tendrá una importancia histórica similar a “la mano de Dios” de Maradona

