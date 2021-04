McTominay reveló que Messi no le quería dar su playera por confundirlo con Smalling

Scott McTominay, jugador del Manchester United, reveló que Lionel Messi no le quería dar su playera porque lo confundió con Chris Smalling.

Manchester United y Barcelona se enfrentaron en 2018, donde Smalling le abrió la ceja a la Pulga con un codazo, por lo que el argentino pensaba que había sido McTominay.

"Le dije a Sergio Romero: Por favor, ¿puedes pedirle a Messi su camiseta? Sergio volvió y me lo aclaró todo: 'Oh, él cree que fuiste tú quien le dio un codazo'. Y yo le insistí en que se lo aclarara: 'No, no, no, no, dile que no fui yo, así que asegúrate de conseguir esa camisa porque va a ir a mi habitación'. Entonces supo que no había sido yo", mencionó para ESPN.

El jugador de 24 años admira a Messi, por lo que en aquel partido no quiso perder la oportunidad de llevarse su jersey.

