Medios colombianos critican la contratación de Efraín Juárez con Atlético Nacional

Efraín Juárez ha sido anunciado oficialmente como el nuevo director técnico del Atlético Nacional, uno de los clubes más emblemáticos de Colombia. A sus 36 años, el mexicano llega para reemplazar a Pablo Repetto, después de haber formado parte del cuerpo técnico del Brujas de Bélgica, bajo la dirección de Ronny Deila, desde el 1 de julio de 2023 hasta el 17 de marzo de 2024.

A pesar de la defensa del club colombiano, que argumenta que Juárez "reúne las características necesarias en el ámbito profesional y personal para sumarse a la institución", la prensa colombiana ha expresado su escepticismo respecto a esta contratación. Periodistas deportivos han criticado la falta de experiencia de Juárez como entrenador principal y su desconocimiento del futbol colombiano.

Los integrantes de ESPN Colombia han sido los mayores críticos de Juárez. Tel es el caso de José Luis Alarcón quien manifestó: "Deja más escalofríos que buenas sensaciones porque no tiene experiencia como entrenador principal... No ha tenido un equipo en propiedad, lo más reciente fue ser asistente en Brujas de Ronny Deila y ese grupo fue cesado en el mes de marzo por bajo rendimiento en la Liga de Bélgica ¿Bajo qué parámetros traen a un entrenador que no tiene experiencia?".

Luis Arturo Henao, también de ESPN, señaló: "No conoce el futbol colombiano, nada es nada. No conoce el cargo porque nunca ha sido técnico. No conoce al club, a los jugadores de Nacional. Tiene 36 años y es muy joven, el aliado es Cardona y no se sabe si Cardona pueda que sea un problema, aunque va a servir como puente".

Por su parte, Carlos Antonio Vélez de Win Sports comentó: "Vamos a suponer que es un talento escondido... Pero no deja de ser un ensayo y una apuesta, no una realidad... Siempre ha sido asistente, va a tener la fortuna de que le den el chance en un equipo de la categoría de Atlético Nacional y va a tener amigos entre los jugadores que fueron, hasta hace poco, sus compañeros".

La llegada de Juárez a uno de los equipos más importantes de Colombia no sólo ha generado críticas entre aficionados y medios deportivos, sino que algunos exjugadores de Nacional también expresaron su descontento.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Aquivaldo Mosquera pone en duda capacidad de Efraín Juárez con Atlético Nacional