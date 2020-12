Messi: Presidente interino del Barcelona aseguró que él habría vendido a La Pulga

El presidente de la Comisión Gestora del Barcelona, Carles Tusquets y que fuera presidente de la Comisión Económica durante el mandato de Josep Maria Bartomeu se refirió al hecho de que Lionel Messi estuviese a punto de abandonar el Barça el pasado mercado de fichajes

"Desde el punto de vista económico habría vendido a Messi en verano. Hubiese sido deseable por el dinero que hubiese recibido el club y el que se habría ahorrado", aseguró en entrevista con el medio español RAC1

Tusquets sentenció que la situación económica del club es "pésima pero con esperanza" y admitió: "Cuando podamos abrir el estadio, las tiendas y el museo aportarán 220 millones de euros sin hacer nada. Más otros ingresos colaterales serán 320 millones.

Respecto a las declaraciones de Neymar sobre que se ve jugando la temporada que viene con Messi, Tusquets consideró "que no se podrá fichar a no ser que venga gratis", porque "no hay dinero para llevar a cabo su fichaje", finalizó.

