Mesut Özil: Considera el retiro del futbol para volverse gamer de Fortnite

La carrera de Mesut Özil podría llegar a su fin próximamente. El jugador alemán estaría pensando en el retiro para emprender una nueva aventura, en esta ocasión como gamer profesional.

El campeón del mundo en Brasil 2014 fue separado del primer equipo del Fenerbahce después de una pelea pública con Ismail Kartal, exentrenador del gigante de Estambul, lo que su continuidad en el cuadro turco pende de un hilo, ya que el entrenador Jorge Jesús no lo tomaría en cuenta para el futuro.

Al respecto, su representante, Erkut Sogat confesó que Özil ya estaría considerando colgar las botas en caso de que su problema con el Fenerbahce no mejore.

"Creo que no jugará fútbol en cualquier otro club nunca más. No puedo ver eso, será Fenerbahce y eso es todo. Se dedicará más a los E-Sports. Es realmente bueno en Fortnite y no me sorprendería si algún día lo vemos compitiendo", comentó en entrevista para The Telegraph.

De esta manera, el mediocampista terminaría su carrera tras jugar en grandes clubes como el Arsenal y el Real Madrid, donde coincidió con Cristiano Ronaldo.

