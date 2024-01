En rueda de prensa previa al enfrentamiento de la Premier League contra el Nottingham Forest, Mikel Arteta, actual entrenador del Arsenal, rechazó de manera categórica los rumores que circulaban en algunos medios sobre su posible partida del club londinense este verano, con destino a Barcelona.

El técnico vasco, quien cuenta con la aprobación del club azulgrana en la búsqueda de un nuevo entrenador para sustituir a Xavi Hernández, afirmó que dichas informaciones son fake news y expresó su enojo al respecto.

"Son fake news. Estoy muy enfadado con ello. No dejaré el club en verano. No me puedo creer lo que leí ayer. Hay que tener más cuidado cuando se habla de temas que afectan a las personas. Estoy en el sitio adecuado, con la gente correcta y como hemos dicho muchas veces, estoy en un bonito viaje con este club, con estos jugadores, con este staff y con esta gente. Aún tenemos mucho trabajo que hacer".

Arteta, quien llegó al Emirates Stadium a mitad de la temporada 2019-20 después de ser asistente de Pep Guardiola en el Manchester City, ha logrado tres títulos en el banquillo de los 'cañoneros': la FA Cup en la temporada 2019-20 y dos veces la Community Shield en 2020 y 2023. La pasada campaña, compitió hasta el final con el City por el título de la liga.

Mikel Arteta tiene contrato con Arsenal hasta 2025, por lo que, de momento, quiere seguir con los Gunners en busca de ganar una Premier League.

