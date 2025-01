MLS Season Pass Presenta "Sunday Night Soccer" para 2025

Con el inicio de la Temporada 2025 de la Major League Soccer (MLS) a la vuelta de la esquina, los fanáticos del futbol en más de 100 países y regiones tendrán acceso a todos los partidos de la liga a través de MLS Season Pass en Apple TV, comenzando el 22 y 23 de febrero.

La plataforma promete una experiencia sin cortes de señal, llevando la emoción de la MLS directamente a los hogares de los aficionados de todo el mundo.

La plataforma promete una nueva experiencia para los espectadores | MEXSPORT

Una de las grandes novedades para este año será el estreno de Sunday Night Soccer, un espacio dedicado a los partidos más destacados de la semana, que se transmitirá todos los domingos por la noche.

Bajo este nuevo formato, los fanáticos podrán disfrutar de una producción mejorada, así como de programas previos y posteriores al partido que incluirán análisis, entrevistas y todo el contexto alrededor de los encuentros.

La MLS ya se prepara para su siguiente temporada | AP

Una de las ventajas de Sunday Night Soccer es que, a pesar de ser parte de la suscripción a MLS Season Pass, los partidos destacados también estarán disponibles de manera gratuita para todos los suscriptores de Apple TV+, abriendo la puerta a un público aún mayor.

▪️ MLS Season Pass will broadcast a featured game of the week on Sunday evenings.



▪️ Sunday Night Soccer matches will also be available to stream free for Apple TV+ subscribers.



▪️Opening Sunday Night Soccer matchup will be San Diego FC vs. LA Galaxy on February 23 at 7 p.m. ET

— Major League Soccer (@MLS) January 29, 2025