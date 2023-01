Mourinho: "El presidente me dijo que era la única opción para dirigir a Portugal"

José Mourinho, entrenador portugués, dio a conocer que era la única opción para dirigir a la Federación Portuguesa de Futbol, luego de la sustitución a Fernando Santos, pero se negó al estar ‘bien’ con su actual equipo Roma.

"Quiero agradecer al presidente de la federación portuguesa. Me dijo que no era la primera opción, sino la única y eso me llena de orgullo. Pero me negué porque estoy bien aquí en el Roma", mencionó Mou.

Aunque Mourinho era el favorito para dirigir a los portugueses y tomar las riendas para el siguiente proceso de la Selección de Portugal, como la Eurocopa de 2024 y, luego, al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, el entrenador y la directiva portuguesa no llegaron a un acuerdo.

José se mostró fiel al proyecto que encabeza con el equipo italiano, pues ya ha ganado títulos con la Roma, como la Conference League tras derrotar al Feyenoord en la final de Tirana.

