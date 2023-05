Mundial Sub-20: DT de Guatemala acusa a Argentina de espionaje: 'Esto no es juego limpio'

El Mundial Sub-20 en argentino ya se está llevando a cabo, sin embargo, la polémica no tardó en llegar. El entrenador de Guatemala, Rafael Loredo, ha acusado a la Selección de Argentina de espionaje pues asegura que una persona entró a grabar su charla técnica.

Guatemala se enfrentará a Argentina este martes a las 15:00 horas, en el partido correspondiente a la Jornada 2 de la Fase de Grupos. El problema es que el entrenador asegura que han fotografiado su planeación técnica.

“Esta persona se preocupó de que en el momento en que había menos gente en el vestidor, se metió a grabar todas las hojas que tenemos nosotros de la charla técnica, parado defensivo y parado ofensivo. Todo lo grabó y FIFA está muy preocupada por el Fair Play, esto no es juego limpio. Hay fotos y es una persona acreditada, está totalmente identificada”.

De la misma forma, aseguró que esto es un problema para la FIFA y para Argentina ya que una persona y la Selección están mostrando una mala imagen.

“No es nada agradable que sucedan cosas así porque FIFA está preocupada por el Fair Play y eso no es Fair Play. Me da mucha pena porque la gente de Argentina nos trata muy bien, desgraciadamente hubo alguien que hizo una fechoría que no deben de hacer y estoy seguro que FIFA está tomando cartas en el asunto porque están muy preocupados de que haya Fair Play”, finalizó el DT ante los medios.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MEMO OCHOA Y SALERNITANA EMPATAN DE VISITA ANTE LA ROMA EN SERIE A