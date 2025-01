Naomi Girma, nueva jugadora del Chelsea, se convirtió en el fichaje más caro del futbol femenil

El equipo femenino del Chelsea Football Club ha hecho historia en el mercado de fichajes al anunciar la adquisición de Naomi Girma, defensora del San Diego Wave, por un millón de euros. Esta cifra convierte el traspaso en el más caro jamás realizado en el futbol femenino.

A sus 24 años, Girma se unirá al conjunto inglés con un contrato que se extiende hasta 2029, demostrando así el gran potencial y las expectativas que el club tiene sobre ella. Este fichaje supera el récord anterior establecido por el Bay FC, que desembolsó 821,265 euros por la delantera zambiana Rachel Kundananji.

