Neymar está de regreso con Al Hilal tras superar grave lesión de rodilla

Neymar ha dado luz verde para volver a las canchas tras superar una grave lesión de rodilla que lo mantuvo alejado casi un año.

El brasileño demostró su emoción pero también recordó el sufrimiento que vivió: “Sentía un dolor enorme y ya sabía que era en serio. Lo que más amo en la vida es jugar futbol. Sufro cada día que no puedo hacerlo. Es lo que más me duele”, mencionó en entrevista para la agencia de marketing NR Sports.

“Las personas más importantes de mi vida, mis amigos, mi familia y el futbol. Cada vez que me lastimo, vuelvo. Pero no vuelvo a medias. Y no me rendiré”, resaltó.

El sudamericano estuvo presente en la tribuna durante la victoria del Al Hilal sobre Al Feriha el pasado viernes en la Liga Saudi, donde marchan con paso perfecto.

Al Hilal anunció que el ‘10’ carioca estará disponible para el duelo de este lunes ante Al Ain correspondiente a la tercera fecha de la Champions League de la AFC.

Cabe recordar, que el exjugador del París Saint-Germain se unió al equipo en agosto de 2023, donde apenas pudo disputar cinco partidos antes de romperse el menisco y el ligamento en octubre.

