Neymar habla sobre la temporada de Vinicius Jr. con el Real Madrid: "El Balón de Oro es suyo"

El pasado sábado el Real Madrid venció al Borussia Dortmund y se proclamó como campeón de la UEFA Champions League por decimoquinta ocasión, lo que podría ser el trampolín para que los jugadores estelares del conjunto merengue den un paso más en la búsqueda del Balón de Oro.

Este martes, Neymar Jr. ha conversado sobre la buena temporada que Vinicius Jr. ha tenido con el cuadro español, mismo que ha ganado la Liga número 36 en la historia de 'Los Blancos' y su segunda Champions League en la estadía del brasileño con el Real Madrid.

"En cuanto a Vini, obviamente creo que el Balón de Oro hoy es suyo. Le envié mensajes antes y después del partido (de la final de la Liga de Campeones). Es un chico al que amo con pasión, un gran amigo que me dio el futbol. Seguramente será coronado con el Balón de Oro. Es increíble. Lleva la bandera de nuestro país por todo el mundo y realmente lo apoyamos", comentó Neymar en una entrevista para Band Sports.

¿Qué le depara al futuro a Neymar?

El brasileño, además de hablar sobre la temporada de Vinicius Jr., aseguró que una vuelta al Santos de Brasil, al menos por ahora, es complicado, comentando que quiere volver a jugar con el Al-Hilal después de la lesión que ha sufrido y que lo alejó de las canchas durante la última temporada.

"No. Lo que dijeron es una mentira total. No hay nada planeado. Tengo un año más de contrato con Al-Hilal. Espero poder hacerlo. Tengo una gran temporada. Esa última me la perdí. Vivamos de a poco. Hay mucho tiempo por delante. Obviamente, Santos es mi equipo favorito, algún día quiero volver, sí, pero no tengo nada planeado en mi cabeza.", finalizó.

