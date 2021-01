Neymar Jr.: Reveló que pensó en dejar el futbol

La vida futbolística de Neymar Jr. no ha sido fácil, desde niño se le comparó con las grandes figuras del futbol brasileño desde Pelé hasta Ronaldinho. Esto no ha sido fácil de digerir para la estrella del PSG que ha tenido momentos en los que ha pensado dejar su carrera.

"Una vez llegué al punto de preguntarme si quería seguir jugando al futbol, ya que a la gente no le gusta. Me fui un día a casa con la cabeza caliente y luego empecé a recordar todo lo que hice por llegar aquí. El amor que tengo por el futbol me calma y eso me devolvió a la realidad", señaló Ney en entrevista para la revista Giffer.

A pesar de todo, el brasileño no se dejó llevar por la calentura del momento y aseguró en ocasiones disfrutar la presión y las expectativas que hay a su alrededor.

"Soy una persona que maneja fácilmente la presión, por eso soy el 10 de la selección brasileña, del PSG y simplemente soy Neymar. Estoy muy agradecido de representar a equipos como el PSG y Brasil. Sé que tengo que dar el 100% cuando juego porque es lo que todos esperan", sentenció el amazónico.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: BUNDESLIGA: BORUSSIA DORTMUND EMPATÓ ANTE EL SOTANERO MAINZ