Neymar lanza mensaje sobre reciente lesión: "Es normal que esto suceda"

El atacante brasileño, Neymar ha tenido que lidiar con una lesión en el ligamento anterior cruzado y del menisco de la rodilla izquierda que lo mantuvo lejos de las canchas durante un poco más de un año con el Al-Hilal.

En su último partido, Neymar tuvo que salir del terreno de juego por molestias, lo que despertó preocupación por el futbolista. Ante ello, el brasileño publicó un mensaje en sus historias de Instagram.

"¡Sentí un calambre pero muy fuerte! Me haré exámenes y espero que no sea nada más. Es normal que esto suceda después de un año, los médicos ya me habían advertido, por eso necesito tener cuidado y tener más minutos para jugar", escribió Neymar.

El brasileño apunta a ser baja nuevamente para su equipo, pero en medio de la angustia por su estado físico, Neymar dejó en claro que esta situación fue normal tras mucho tiempo de lesión.

El Al Hilal, equipo de Neymar, jugará el próximo viernes ante el Al-Ettifaq en duelo correspondiente a la Jornada 10 de la Saudi Pro League.

