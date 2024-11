Marcelo se despide de Fluminense tras la rescisión de su contrato: 'Mi nombre será inmortalizado'

El pasado sábado, Fluminense y Marcelo, llegaron a un acuerdo para rescindir el contrato del futbolista, dos meses antes de que expirara y un día después de que el defensa se peleara en la banda con el técnico Mano Menezes. El club brasileño confirmó en un comunicado que tomaron la decisión de mutuo acuerdo.

Menezes iba a utilizar a Marcelo, de 36 años, como suplente en los últimos minutos del enfrentamiento ante Gremio en el Brasileirao, pero el jugador pareció estar cuestionando las indicaciones del técnico, que cambió de parecer y pidió que entrara el delantero John Kennedy.

“Iba a darle ingreso a Marcelo en ese momento, pero escuché algo que no me gustó y cambié de parecer”, indicó Menezes en conferencia de prensa. "No iba a resolver ningún problema para nosotros, iba a ingresar para ayudarnos a mantener lo que teníamos (en el marcador). Eran dos, tres minutos para el final”.

Ahora, días después Marcelo finalmente se expresó sobre la situación, aunque no habló del incidente. A través de una publicación en Instagram el brasileño se despidió del club asegurando que ha quedado marcado en la historia de la institución, por lo que agradeció todos los momentos de los últimos dos años.

“He experimentado grandes momentos en este club. Hace casi dos años, decidí regresar, motivado por la conexión emocional con el equipo. Participé en momentos inolvidables, como ganar la primera Copa Libertadores en la historia del club. Mi nombre será inmortalizado en el estadio retirado Marcelo Vieira, lugar donde entrenan todos los días nuestros niños de Xerém”, aseguró el defensor.

“Estoy orgulloso de lo que he logrado y agradezco a todos los que hicieron este momento único, especialmente al presidente, al personal y a mis compañeros de equipo. Agradezco también al equipo tricolor su apoyo. Siempre llevaré a Fluminense en mi corazón. La verdad como el sol siempre saldrá”, reveló en un post en redes sociales.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Será baja otra vez? Neymar abandonó el partido de Al-Hilal por una lesión en el muslo