Neymar sobre su futuro: 'No podría convertirme en director técnico por mi temperamento'

A pesar de que todavía le quedan cuatro años de contrato con el París Saint-Germain (PSG), Neymar reveló que ya tiene planteadas algunas ideas para cuando se retire de las canchas, descartando la posibilidad de continuar relacionado al futbol, sin embargo, dejó claro que aún no tiene nada decidido para cuando llegue ese momento.

El futbolista brasileño de 30 años de edad, declaró que no sería bueno para hacerse cargo de un club.

"Tengo algunas cosas en mente, pero ningún plan concreto. Estoy empezando a pensar en ese tipo de cosas, pero nada relacionado con el futbol.

"Me gustaría trabajar en algo que no sea futbol. No sé, si no estoy jugando al futbol, ​​​​no hay nada más que pueda hacer que esté relacionado con el futbol", mencionó en el 'Podcast de Fenómenos'.

Además, el delantero del PSG aseguró que no funcionaría como director técnico.

"Sería terrible como director, sería demasiado relajado. Los jugadores serían mis amigos y el club estaría condenado.

"No puedo ser entrenador. O me enojo demasiado rápido y les digo a todos que se jodan y renuncien o me despiden, así que termino con el futbol después", añadió.

Por otra parte, Neymar ha demostrado su admiración y pasión por los videojuegos, destacando que podría ser una posibilidad convertirse en dueño de un equipo de eSports, como lo es actualmente Sergio 'Kun' Agüero.

"Puedo trabajar con videojuegos. Puedo ser un jugador. Ya veremos. Podría producir algo. Me gusta el aspecto de producción. Esto me interesa.

"Pero no sé, lo único que sé es que no será futbol. Nada me ha llamado la atención. Tengo tiempo para pensar y ahora solo estoy pensando en todas las posibilidades.

"Ya veremos, tengo algo de tiempo y podemos esperar. Cuando esté al final de mi carrera, veré qué puedo hacer", señaló.

