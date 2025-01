Oliver Kahn inicia negociaciones para comprar el endeudado Bordeaux

El ex guardameta alemán Oliver Kahn inició conversaciones para comprar el endeudado Bordeaux, dijo el viernes el vicepresidente del club francés.

Arnaud De Carli dijo a The Associated Press por teléfono que Kahn está ahora en contacto directo con el presidente de Bordeaux, Gérard López, después de un acercamiento inicial a través del ex presidente de Marsella, Jacques-Henri Eyraud.

“Puedo confirmar que Eyraud se puso en contacto con nosotros en nombre de Oliver Kahn”, dijo De Carli , añadiendo que Kahn se puso en contacto por primera vez con el Burdeos hace tres semanas. “No hay nada más que decir al respecto”.

Kahn confirmó al periódico alemán Bild que las negociaciones habían comenzado, pero estaban en una fase inicial.

Bordeaux es un club seis veces campeón de Francia que alguna vez fue el hogar de los grandes Zinedine Zidane y Alain Giresse, pero que ahora languidece en la cuarta división del fútbol francés con deudas de 118 millones de euros (128 millones de dólares).

El Girondins fue degradado a la Liga Nacional 2 el verano pasado después de no ofrecer garantías financieras al organismo de control financiero del fútbol francés, la DNCG.

El club sufrió un primer descenso a la tercera división y luego fue puesto bajo administración judicial por el tribunal comercial de la ciudad, lo que desencadenó otro descenso. Si bien esto le permitió al club congelar su deuda, también significó que tuvo que renunciar a su condición de profesional.

De Carli dijo que no está claro en esta etapa qué apoyo o inversores traería Kahn, quien jugó para el Bayern cuando venció al Bordeaux de Zidane en la final de la Copa de la UEFA de 1996.

“Intentamos averiguar un poco más sobre los fondos que hay detrás”, dijo De Carli. “No quisieron revelar los fondos, pero en esta etapa eso es normal. Creo que volverán”.

La próxima reunión del Bordeaux con sus acreedores tendrá lugar el 15 de enero, cuando espera extender su congelación de deuda hasta el final de la temporada.

El club, que reclutó al exdelantero del Liverpool y de Inglaterra Andy Carroll durante la temporada baja, está en el cuarto lugar en su división con solo un lugar de ascenso disponible.

