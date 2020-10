Óscar Ruggeri: Confesó que tuvo miedo de morir tras padecer Covid-19

El exfutbolista argentino campeón del mundo en México 1986, Óscar Ruggeri contó la dura experiencia que vivió tras padecer Coronavirus, pues detalló que inclusive pensó en la muerte.

"Me quedé en una habitación solo. Conté los pasos: la habitación tiene cinco pasos por cuatro. El bañito, tres por dos. Los conté todo el tiempo, chocaba con la pared. Fue bravo. Yo fui leve pero no se lo recomiendo a nadie. Te falta el aire y piensas: 'Me muero, ¿cómo llego al hospital?'. Por las noches, tuve miedo a morir", aseguró en entrevista con el programa 90 Minutos de Futbol.

El también exjugador del América contó cómo fue que se contagió del virus, pues aseguró que fue en un abrir y cerrar de ojos, durante una breve reunión de 15 minutos.

"Estoy enojado conmigo mismo porque me descuidé, cada uno debe ser responsable. Yo me descuidé ese viernes que salí de acá, 15 minutos. Salí, me junté. No me quedó otra. No es que hice una reunión por hacer: tenía que hacer un Zoom y no sabía cómo. Entonces, vinieron a ponerme el Zoom y 15 minutos duró todo", finalizó.

