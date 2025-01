¡Otro mexicano a Europa! Víctor López es nuevo jugador del Dundee de Escocia

El Dundee FC oficializó la incorporación del mediocampista mexicano Víctor ‘Chespi’ López, quien se suma al equipo para disputar la segunda parte de la temporada en la Liga de Escocia.

X: @DundeeFC

El club también reveló que el jugador portará el dorsal 27 en su nueva etapa en el futbol europeo.

Mediante un comunicado, el conjunto conocido como los ‘Dark Blue’ confirmó la llegada del exjugador de Monterrey y Querétaro: “Dundee Football Club se complace en anunciar el fichaje del mediocampista mexicano Víctor López en un contrato de préstamo por un año, sujeto a la autorización internacional y a la concesión del visado necesario”.

X: @DundeeFC

Aunque aún faltan trámites para que López pueda debutar oficialmente, el club ya compartió un video en sus redes sociales mostrando algunas de las mejores jugadas del juvenil de 21 años. En el material destaca su actuación durante el Apertura 2024, donde anotó un gol contra Monterrey en la Jornada 4

Welcome to The Dee Victor "Chespi" Lopez!#VamosDundee pic.twitter.com/n5oT55oPqI

— Dundee Football Club (@DundeeFC) January 22, 2025