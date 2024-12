Paulo Fonseca es destituido como DT de Milan; Sérgio Conceicao ocupará su puesto

Le dan las gracias. Milán ha decidido despedir a su entrenador Paulo Fonseca tras sólo 24 partidos al mando. Ahora de acuerdo con reportes, Sergio Conceição ocupará el puesto con el conjunto rossonero.

Fonseca llegó esta misma temporada tras haber pasado los últimos dos años con el Lille de Francia, sin embargo, esta vez no pudo siquiera terminar la temporada, pues tras empatar y haber sido expulsado ante la Roma el DT fue despedido.

Fue despedido | X

El DT portugués deja al club en el octavo puesto de la clasificatoria en la Serie A con 27 unides como resultado de siete victorias, seis empates y cuatro derrotas, a 14 puntos del líder de la competencia.

Este domingo, el entrenador fue expulsado por protestar por un penalti no pitado y tras la conferencia de prensa en San Siro, la directiva determinó que no Fonseca no continuaría con el equipo.

Se fue expulsado en su último partido | AP

Sergio Conceição ahora llegará para suplir a su compatriota. El lusitano llega tras haber pasado los últimos siete años con el Porto de su país, donde logró conquistar once títulos incluyendo tres Ligas. Esta será la primera vez que dirige a un equipo de Serie A.

Llega tras dirigir al Porto | X

