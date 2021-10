Paulo Sérgio: 'Tener el Mundial cada dos años hace que se pierda gamour'

Mucha polémica ha levantado en el entorno del futbol la propuesta de Gianni Infantino y la FIFA sobre disputar la Copa del Mundo cada dos años, ante esto el brasileño Paulo Sérgio, campeón en Estados Unidos 1994, se mostró en contra, pues considera que se debe respetar el 'glamour' de la justa mundialista.

“A mí no me gusta (la propuesta), porque separamos, paralizamos los campeonatos, hoy tienes ahí tres campeonatos, los jugadores no tienen más tiempo para hacer la recuperación. (...) En Brasil la seleccion juega, y el campeonato también continúa. Yo pienso que tener el Mundial cada dos años es sacrificar mucho a los jugadores, sacrificar mucho a los equipos. No puede ser, tienes que tener un glamour. Jugar cada cuatro años es la mejor forma”, sentenció el exfutbolista.

En el mismo sentido de temas mundialistas, el exdelantero lamentó que Neymar Jr. haya adelantado que el próximo certamen de Qatar 2022 pudiera ser su último Mundial.

“Pienso que Neymar se precipito en hablar esto ahora. Un jugador que está con la cabeza bien, puede hacer, yo pienso que no está en el momento para hablar esto. Despues del Mundial del próximo año, podría haber hablado que no quiere juga más, pero ahora hablar esto yo pienso que no era su momento, que piense no jugar más, pienso que se precipitó”, dijo.

