Pedri revela las multas por impuntualidad que Xavi imponía en Barcelona

Xavi Hernández se fue del Barcelona al término de la temporada pasada, un técnico que impulsó al equipo a salir de un gran bache sin conseguir títulos, pues en la temporada 2022-23 levantaron el trofeo de LaLiga tras cuatro años sin hacerlo. Ahora, Hansi Flick se encarga de darle una nueva cara al club con las bases que dejó el exjugador español.

El mediocampista español, Pedri recordó las medidas que Xavi tomaba cuando él y sus compañeros llegaban tarde a algún entrenamiento, pues los multaba económicamente, para que al final de la temporada donaran lo recaudado.

"Con Xavi habían multas. La primera vez eran 5 mil euros (108 mil pesos mexicanos). La siguiente 10 mil (216 mil pesos mexicanos) y así sucesivamente. A mí me pasó solo una vez. Llegamos a las cuatro de la mañana y no me sonó el móvil. Me levanté y tenía doce llamadas de Ferrán Torres. Con toda la cantidad recaudada por las multas, a final de temporada la donamos", explicó Pedri en entrevista con Martínez y Hermanos.

Pedri compartió cómo es ahora con Hansi Flick, quien sanciona de distinta manera, pero también es estricto con la puntualidad. La víctima en cuestión fue el defensor francés, Jules Koundé.

"Flick es muy estricto con los horarios. Impone mucho y si llegas tarde, no juegas. Ya lo hizo una vez con un jugador... como ya salió en los medios se puede decir, fue Koundé ante el Alavés. Yo llego diez minutos antes a la charla para no liarla", sentenció Pedri.

