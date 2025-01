Pedro Cainxinha sobre llegada de Neymar a Santos: “Le aportará algo especial al equipo”

Neymar ha regresado a Santos de Brasil, el brasileño dejó Arabia Saudita para retornar al equipo que lo vio nacer y esto es lo que dijo Pedro Caixinha sobre la llegada del ‘10’.

“Tendrá su presentación en Sao Paulo, estará con el grupo para conocerse allí. Todavía no he tenido la oportunidad de hablar con él, no me lo han presentado”, dijo previo al arribo del jugador.

Neymar l CRÉDITO: X:neymarjr

El portugués resaltó que será un condimento especial para el conjunto ‘Peixe’: “Estaremos hablando con él después de que esté con nosotros. No quiero que sepa lo que estoy diciendo así”.

“Estamos muy contentos de recibir a un jugador como Neymar,aportará una dinámica diferente a nuestro equipo”, culminó el extécnico de Cruz Azul y Santos Laguna.

Caixinha sobre el estado físico de Neymar

El entrenador fue consciente del momento físico de Neymar: “¿Tiene ritmo de juego? No. ¿Tiene una base de entrenamiento? ¿Está disponible? Obviamente sí. Un jugador de esta calidad, todos sabemos dónde se siente cómodo jugando”.

Neymar llega a Santos l CRÉDITO: X:neymarjr

Pedro Caixinha charlará con Neymar para sacarle el máximo jugo

“Esa es la conversación que vamos a tener con él para que sea un jugador determinante y que se sienta más cómodo en el rol que le gustaba desempeñar en cualquier equipo en el que haya jugado”.



