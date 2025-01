Aleco Irarragorri sobre la situación del club: “Orlegi no ha abandonado a Santos Laguna”

La crisis que vive Santos Laguna es producto de malas decisiones que se han tomado en los últimos años y pese a que esta temporada quisieron dar un giro de 180 grados los resultados no se le han dado a los Guerreros, pero Aleco Irarragorr nuevo presidente de la institución, deja en claro a la afición que no han abandona al club como se piensa.

Santos Laguna lleva años en crisis | IMAGO7

En una entrevista realiza por el propio club, Alejandro Irarragorri Kalb reconoció los errores que han llevado a Santos Laguna a ser el peor equipo del futbol mexicano en las últimas temporadas, pero dejó claro que Orlegi Sports no ha abandonado al club y él llegó a la presidencia para mejorar el rumbo de la institución.

“Por su puesto que no, Orlegi no ha abandonado a Santos Laguna y aquí estoy yo, yo estoy tomando este rol de liderazgo en la organización. No hemos abandonado el club, tenemos que trabajar y sí nos hemos equivocado, pero tenemos que aprender de los errores”, mencionó.

Aleco Irarragorri, nuevo presidente de Santos Laguna | MEXSPORT

Fernando Ortiz es respaldado en Santos

Aleco Irarragorri también aprovechó para aclarar ciertos rumores en torno al banquillo de su equipo y mencionó que nunca existió una renuncia por para de Fernando Ortiz luego de la goleada del América el pasado fin de semana y dejó claro que Tano está respaldado por él en este nuevo proyecto.

“Completamente falsa (renuncia de Tano Ortiz). Tenemos un compromiso muy grande con él y con el proyecto que estamos encabezando y que vamos a llevar hacia delante.

Aleco Irarragorri respalda a Tano Ortiz | MEXSPORT

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RAMÓN JUÁREZ ES MEJOR QUE SERGIO RAMOS, AFIRMA ÁLVARO MORALES