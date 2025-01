Maurice Collier, empresario de Torreón, manda mensaje a Alejandro Irarragorri para comprar a Santos

La actualidad de Santos Laguna es lamentable, un club que históricamente ha tenido un buen paso en nuestro futbol, lleva un par de semestres en la mediocridad.

Malas gestiones, malos fichajes tanto en el campo como en la dirección técnica; son solo algunos de los detonantes de la triste actualidad de los Guerreros. La gente en la comarca lagunera está decepcionada por el andar de su equipo, y varios personajes salen a la luz para llevar las riendas del club.

Maurice Collier, empresario de Torreón, CEO de Grupo Comako, empresa familiar dedicada a la energía; se noto interesado en los Laguneros.

“Alejandro Irarragorri, me encuentro en US y paso mucho tiempo en Estados Unidos. Lo digo por el interés de platicar contigo, ya que sé que no estás en México. Si existe el remoto interés de vender al Club Santos, hay empresarios laguneros que tenemos el interés de adquirirlo”, mencionó Collier en redes sociales.

¿Qué dijo Alejandro Irarragorri sobre esta declaración?

El presidente de Grupo Orlegi, no se quedó callado y le contestó en la red social ‘X’ a Collier sobre las intenciones de adquirir al conjunto que jugaba en ‘La casa del dolor ajeno’.

“Mi interés en vender es tan remoto como tu comprensión de negocios relevantes. Si realmente tuvieras la posibilidad de comprar algo así, sabrías que este tipo de negociaciones no se hacen con declaraciones populistas”, declaró Irarragorri.

Actualidad del conjunto lagunero

Santos firmó el peor torneo de su historia la temporada pasada, pero lamentablemente, parece ser que este torneo tampoco será el mejor para el conjunto de la comarca.

