Jared Borgetti revela el por qué no regresó a Santos en 2007: 'No iba a pagar por mí'

El histórico delantero mexicano Jared Borgetti rompió el silencio sobre su fallido regreso a Santos Laguna en 2007, revelando detalles de las circunstancias que lo llevaron a firmar con Cruz Azul en lugar de regresar al equipo lagunero.

Durante una intervención en vivo en el programa Futbol al Día, Borgetti aclaró las declaraciones del periodista David De la Garza, quien había afirmado que el jugador no quiso volver al club durante su lucha por evitar el descenso.

Borgetti irrumpió en el programa para negar rechazar a Santos Laguna, explicando que siempre estuvo dispuesto a hacerlo, pero que las circunstancias contractuales y las decisiones de la directiva del equipo lo impidieron.

Según relató Borgetti, en 2007 él se encontraba libre tras finalizar su etapa en Arabia Saudita, y solicitó a su representante que se comunicara con la directiva de Santos para ofrecer sus servicios. Sin embargo, la respuesta del club fue negativa. “Les pedí a mi representante que les avisara que estaba libre, pero la directiva de Santos dijo que no, que no me ocupaban”, declaró.

Ante esta situación, Borgetti firmó un contrato de dos años con Cruz Azul. Seis meses después, cuando Santos enfrentaba una crisis deportiva y necesitaba refuerzos, la directiva del equipo lagunero contactó al delantero para intentar negociar su regreso. “Nos reunimos los dos directivos y un jugador. Lo primero que me dicen es: ‘Nos equivocamos, estamos mal y queremos que nos ayudes. ¿Quieres?’”, relató Borgetti. La respuesta del jugador fue contundente: “Obviamente que quiero ir, no me lo tienes que preguntar, pero hay un problema: tengo un contrato con Cruz Azul por dos años”.

Borgetti también cuestionó la falta de acción de Santos Laguna para negociar con Cruz Azul en ese momento. “Cuando tienes un contrato con un equipo, ¿qué es lo que hace el equipo que te quiere? Tendría que negociar, pero eso nunca sucedió”, señaló.

