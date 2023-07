Video de José Mourinho 'cantando' 'Me Voy' de Julieta Venegas sorprende y se hace viral

José Mourinho demostró ser 'The Special One' no sólo en el futbol, sino que ahora también en la música.

En un acontecimiento que ha dejado perplejos a fanáticos del futbol y amantes de la música, por igual, la Inteligencia Artificial (IA) ha sido la responsable de hacer realidad un inesperado e impresionante cover de la canción "Me Voy" de la reconocida cantante mexicana Julieta Venegas, interpretado por el célebre entrenador, José Mourinho, actualmente al frente del AS Roma.

El video de la interpretación, que se subió en las redes sociales y rápidamente se viralizó, muestra al director técnico haciendo una interpretación de la canción. A pesar de que la voz del portugués no es la de un cantante profesional, su interpretación cargada de emoción y sentimiento dejó atónitos a muchos.

- La inteligencia artificial va a revolucionar nuestro mundo para siempre, acelerando los procesos y dándonos una poderosa herramienta para resultados inimaginables. - Ah chido… ahí te va Mourinho cantando “Me voy” de Julieta Venegas. pic.twitter.com/zJqW5MRsRI — Beto Martínez (@yosoybetomtz) July 28, 2023

El inesperado talento musical de José Mourinho ha desatado una ola de reacciones en las redes sociales. Muchos usuarios expresaron su asombro y admiración por el desempeño del entrenador, mientras que otros compartieron divertidos memes y comentarios humorísticos sobre el inusual acontecimiento.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡SE VAN DE FIESTA! DAVID BECKHAM, LIONEL MESSI Y SERGIO BUSQUETS SON CAPTADOS CENANDO JUNTOS