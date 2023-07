¿Habrá Barbie de WWE? Margot Robbie Margot Robbie confesó que pensó en ser luchadora

Barbie ha sido todo un éxito en cines rompiendo récords de ventas y llegando a todo el mudo. Ahora todos quieren se unen a la ‘fiebre de Barbie’ incluyendo a la WWE pues la luchadora Bianca Belair decidió entrevistar a la actriz principal, Margot Robbie.

Durante la nueva película se menciona que la muñeca barbie llegó para ayudar a las niñas a creer que cualquier carrera es posible, sin embargo, al día de hoy, no tenemos una Barbie de WWE, lo cual para Robbie es una tristeza pues ella confesó ser aficionada de las luchas y de dos peleadores en específico.

“Me causa conflicto esta concepción errónea de que a las mujeres no nos atraen las escenas de acción o de peleas, deportes de contacto y todo eso. Yo crecí viendo la WWE y mis favoritos eran The Undertaker y John Cena, con quien ya pude trabajar como actor y me pareció una locura”, dijo en una entrevista con la luchadora de WWE, Bianca Belair.

Además, la actriz confesó que si las luchas hubieran tenido más figuras femeninas como las hay en estos días, es posible que ella hubiera terminado subiendo al ring.

“Imagina que hubiese crecido teniendo figuras femeninas tan importantes como ahora las hay. Imagina que en mi crecimiento como joven hubiese tenido a mujeres inspirándome para hacer las cosas que tanto me gustaba ver que los hombres hacían en el ring, tal vez hasta habría podido pensar en ser luchadora”, mencionó.

Ahora queda ver si tras estas declaraciones, Mattel opta por sacar a la venta una nueva versión de Barbie que sea luchadora de la WWE.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡SE ARMÓ LA CAMPAL! DIABLOS ROJOS Y MARIACHIS PROTAGONIZARON PELEA EN EL ESTADIO