David Beckham desvela el enfado de su esposa con la llegada de Messi al Inter Miami

Lionel Messi rompió el mercado de fichajes, ya que después de ponerle punto final a su carrera en Europa fue que decidió fichar por el Inter Miami, club del cual David Beckham es propietario, pero a pesar de la euforia que causó su llegada a la MLS, a quien no le sentó bien fue a la esposa del exfutbolista británico.

"Estaba en Japón con mi familia y me desperté a las 5 de la mañana porque mi teléfono no paraba de vibrar. Victoria me dijo '¿en serio? ¡Apaga el móvil!'Me puse las gafas y dije: ¡Viene Leo!. Se me pone la piel de gallina al hablar de ello", confesó David en entrevista para The Athletic.

Además, el británico expresó la manera en como concretó el fichaje de Lionel Messi, pues el mismo relata que siempre estuvo en sus planes el contratar al argentino, siendo en 2019 el primer acercamiento que tuvo con el entorno del delantero.

"Todo surgió durante una charla con mis socios, José y Jorge Mas, mientras tomábamos una copa de vino", relató Beckham.

La historia de Messi en su llegada a la MLS es similar a la de Beckham en el 2007, pues el británico llegó a los Estados Unidos con 32 años de edad procedente del Real Madrid, ocasionando que varios criticaran su decisión, ya que David considera que esta decisión futbolística le sirvió al argentino para fichar por el Inter Miami.



