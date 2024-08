Peñarol vs The Strongest EN VIVO Copa Libertadores Octavos de Final Ida

Peñarol enfrenta este miércoles, a las 16:00 horas (tiempo del centro de México), su desafío más importante de la temporada 2024: el partido de Ida de los Octavos de Final de la Copa Libertadores contra The Strongest. Este encuentro marca el regreso de Peñarol a esta instancia del torneo tras 13 años de ausencia. El equipo ha hecho grandes esfuerzos para llegar preparado, desde retener a Leo Fernández hasta mantener a sus piezas clave, como Guzmán Rodríguez y Damián García, a pesar de múltiples ofertas.

Con la vuelta en La Paz, Peñarol sabe que no puede permitirse errores en casa y necesita una victoria contundente ante un rival que lideró el grupo C, superando a Gremio y Estudiantes de La Plata. El Estadio Campeón del Siglo estará repleto, recordando la última vez que recibió a The Strongest en 2018, donde los aurinegros ganaron 2-0 pero quedaron fuera de los octavos.

Diego Aguirre, al mando de Peñarol, buscará aprovechar la imponente estadística del equipo en casa, donde ha ganado 16 de los 19 partidos disputados en Libertadores. Hoy, el club espera revivir una noche gloriosa, mientras que The Strongest intentará dar la sorpresa y llevar la ventaja a su casa.

