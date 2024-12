Pep Guardiola minimiza crisis con Manchester City: 'Sé que volveremos'

No aprieta el botón de pánico. Manchester City sigue sin encontrar el rumbo, sin embargo, Pep Guardiola mantiene la calma y, previo al cierre de año, el estratega aseguró que su equipo recuperará su nivel.

Actualmente, el equipo citadino atraviesa su peor momento bajo el mando del español pues, suman ocho derrotas en sus últimos diez partidos. Aun así, Guardiola afirmó que su equipo volverá a competir pues, apuntan a recuperar jugadores claves el próximo año.

“Sé que volveremos. Lo que quiero es que vuelvan mis jugadores, tener la plantilla. La plantilla es muy buena, el problema es que no la teníamos. El problema no es que sean buenos o malos jugadores, no es eso, es que no los teníamos”, afirmó el entrenador.

Actualmente, el equipo tiene cinco jugadores lesionados, incluyendo al mejor jugador de la temporada pasada y el actual ganador del Balón de Oro, Rodri, quien no volverá sino hasta la próxima temporada. Además, titulares como Akanji y Aké también se han perdido partidos.

En City volverá a la acción este sábado cuando enfrenten al Aston Villa. Además, enfrentarán al Everton y al Leicester City antes de cerrar el año. Victorias en estos juegos, podrían ayudar a Pep Guardiola y el equipo a volver a los primeros puestos para empezar el 2025 con el pie derecho.

