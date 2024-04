Pep Guardiola no le teme al Real Madrid: "Respeto mucho, pero no les temo"

En la antesala del enfrentamiento clave en la Vuelta de Cuartos de Final contra el Real Madrid en el Etihad Stadium, Pep Guardiola, estratega del Manchester City, dejó en claro su respeto por el conjunto blanco, pero rechazó cualquier temor hacia ellos.

"Respeto mucho al Real Madrid, pero no lo temo", afirmó Guardiola durante la conferencia de prensa previa al partido. "Si pierdes contra el Madrid, les das la mano y les felicitas. Quiero jugar de una forma que nos merezcamos estar en Semifinales. Ni nosotros nos vamos a imponer durante 90 minutos, ni lo van a hacer ellos".

El técnico español subrayó la importancia de mejorar el desempeño mostrado en el Bernabéu y expresó su confianza en su equipo para enfrentar el desafío. "No, le respeto mucho, pero temor no. Nos hemos enfrentado muchas veces. Si lo elogio es porque lo creo", aseguró Guardiola, destacando la rivalidad histórica entre ambos clubes.

Guardiola, quien llega al encuentro tras liderar al Manchester City en la Premier League y con la próxima cita en la FA Cup contra el Chelsea, no mostró quejas por el apretado calendario. "Estoy acostumbrado, es mejor estar aquí que no. No me voy a quejar ni un segundo de ello. Es lo que hay. 24 horas más para prepararse es importante. Estoy preparado para sufrir hasta que acabe", añadió.

En cuanto a las declaraciones previas de Bernardo Silva, quien mencionó que el Real Madrid es un equipo mejor esta temporada, Guardiola respondió: "No concuerdo del todo con Bernardo. La temporada pasada el Madrid era muy bueno, con Benzema, Modric jugaba mucho más minutos... La temporada pasada el Madrid era excepcional, la anterior, siempre. La gente se cree que lo digo de broma, pero siempre he tenido una buena opinión del Real Madrid".

