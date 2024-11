Pep Guardiola reacciona a la derrota ante el Sporting de Lisboa: "Nos cuesta marcar"

Este martes el Manchester City, dirigido por Pep Guardiola, cayó goleado en su visita a Portugal, tres goles de Viktor Gyökeres y uno más de Maxi Araujo terminaron por decidir un resultado sorprendente en la UEFA Champions League.

Después del encuentro, donde el cuadro ciudadano solo pudo marcar un gol, además de que Erling Haaland falló un cobro de penal, Pep Guardiola, entrenador de los Citizens, habló para TNT Sports asegurando, entre otras cosas, que les faltó contundencia.

"No se puede decir mucho cuando pierdes 4-1. Enhorabuena al Sporting por el partido. Hicimos una fantástica primera parte, pero ahora nos cuesta marcar. Creamos mucho y concedemos sin que los rivales hagan mucho. Emocionalmente, no hemos sido estables y en esta competición tienes que serlo. La primera parte fue suficiente para sentenciar el partido, pero no lo hicimos", comentó Pep.

El conjunto 'Sky Blue' suma su tercera derrota de forma consecutiva, cayó ante el Tottenham en la copa de la liga, frente el Bournemouth en la Premier League, y ahora contra el Sporting de Lisboa en la Champions League.

