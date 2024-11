Álvaro Morata destacó el nivel del Milán tras vencer al Real Madrid: 'Difícil que nadie nos gane'

Milan dio un golpe de autoridad este martes al golear al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. A pesar de no tener un gran paso en liga, el equipo rossonero empieza darle la vuelta a su temporada con dos triunfos importantes en Champions League.

Álvaro Morata, nuevo delantero del equipo italiano, reconoció que el resultado en España era importante, no sólo para sumar más puntos en el torneo continental, sino que también, demostró que, cuando alcanzan su mejor nivel es difícil que alguien les gane.

"Había que sacrificarse hoy, tener claro que el Real Madrid tiene un gran equipo con jugadores de mucho talento y teníamos que sacrificarnos y correr todos juntos. Era un partido importante para que supiésemos el valor que tenemos y cuando somos once leones en el campo es difícil que nadie nos gane", comentó en entrevista para Movistar+.

Morata está disputando su primera temporada con el Milán pues llegó como el refuerzo bomba para ocupar el lugar que dejó vacío Oliver Giroud. Con respecto a su rol en el equipo, el delantero aceptó que no importa dónde lo pongan, él hará lo posible para ayudar a su equipo a ganar.

"Me adapto a todas las situaciones, quiero ganar y que el Milan gane. Como si me ponen de portero, soy un mandado y lo que me gusta es ganar", finalizó.

