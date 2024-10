Pep Guardiola resalta Balón de Oro de Rodri: “Estamos muy orgullosos de él”

Luego del Balón de Oro ganado por Rodri, las críticas empezaron a cimbrar en Europa, y es que para muchos el premio debió llegar a las manos de Vinícius.

Sin embargo, para Pep Guardiola destacó y felicitó al galardonado Rodrigo: “En primer lugar, felicitar a Rodrigo y a toda su familia y seres queridos amigos”.

“Es una noticia increíble para él y, por supuesto, para todos nosotros, para todo el Manchester City y para todos nuestros aficionados. Estamos muy orgullosos de él. Ojalá que le de la energía necesaria para recuperarse bien la próxima temporada y volver a estar con nosotros”, resaltó ante los medios.

El estratega habló sobre la ausencia de Vinícius en la premiación en París: “Nada que decir. Si no quieren ir, no van…si no quieren felicitar, no felicitan. Está bien. El Manchester City no está aquí para juzgar lo que otros clubes deciden, lo que tienen que hacer y dónde”.

Guardiola fue cuestionado si Vinícius debió ganar el Balón de Oro: “Puede ser, pero es lo que pasó. Son los periodistas, no un grupo de personas de élite los que deciden lo que tienen que hacer”.

“Es algo que ocurre en todo el mundo, no se trata de una votación de un solo país. Hay opiniones diferentes en todo el mundo. Por eso el futbol es bonito y todo el mundo habla”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿CUANTOS DÍAS ESTUVO CARLOS VELA SIN JUGAR UN PARTIDO?